Giorgia Villa candidata al premio come miglior giovane europea dell'anno

Giorgia Villa è in lizza per vincere il prestigioso Premio Piotr Nurowski, il riconoscimento consegnato dal Comitato Olimpico Europeo al miglior giovane sportivo della stagione. La capitana delle Fate è stata capace di conquistare un meraviglioso bronzo con la squadra ai recenti Mondiali Assoluti di ginnastica artistica, ha dominato tra le under 16 e ha subito messo un sigillo di lusso tra le grandi dimostrando tutta la sua elevata caratura tecnica durante la rassegna iridata dove la nostra Nazionale ha ottenuto un risultato storico.

La 16enne bergamasca si è sempre distinta per il suo carisma e per la sua eleganza in gara, ora potrebbe arrivare uno dei premi più prestigiosi per uno sportivo anche se la concorrenza sarà davvero spietata perché l’azzurra se la dovrà vedere con quattro rivali di lusso: l’atleta ucraina Yaroslava Mahuchikh (argento nel salto in alto ai recenti Mondiali di atletica leggera), il ciclista estone Madis Mihkels (ha vinto due ori agli EYOF), il nuotatore croato Franko Grgic (Campione del Mondo juniores sugli 800 e 1500 metri stile libero), la schermitrice ungherese Liza Pusztai (medaglia d’argento agli Europei Assoluti dopo i trionfi alle Olimpiadi Giovanili nella sciabola). La premiazione avverrà sabato 26 ottobre al Great Theatre – National Opera di Varsavia (Polonia).