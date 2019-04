Italia da record agli Europei: 4 finali dopo 10 anni per i nostri ragazzi

La migliore Italia degli ultimi dieci anni. Basta questa affermazione per comprendere la portata della prestazione confezionata ieri dagli azzurri durante le qualificazioni agli Europei 2019 di ginnastica artistica, alle Netto Arena di Stettino (Polonia) i nostri sei moschettieri hanno conquistato la qualificazione a quattro Finali di Specialità: non accadeva dal 2009. Eravamo reduci da tre rassegne continentali senza nemmeno un atto conclusivo di specialità, gli ultimi risalivano al 2015 quando Alberto Busnari conquistò la medaglia di bronzo al cavallo con maniglie (è l’ultimo podio italiano agli Europei, donne comprese).

Per ritrovare quattro italiani in finale bisogna risalire al 2009: Enrico Pozzo settimo al corpo libero, Alberto Busnari quinto al cavallo, Matteo Morandi quarto agli anelli, Igor Cassina ottavo alla sbarra. Negli ultimi 20 anni ci sono state altre quattro occasioni in cui abbiamo potuto schierare 4 ginnasti in finali di specialità, tre risalgono al magnifico triennio 2005-2007 a cavallo delle Olimpiadi di Atene 2004 e di Pechino 2008: nel 2005 l’oro di Andrea Coppolino agli anelli e l’argento di Igor Cassina alla sbarra, nel 2006 il bronzo di Coppolino sempre al castello, nel 2007 Coppolino festeggiò l’argento e Cassina si tinse di bronzo.

Nel weekend ci affideremo dunque a Marco Lodadio (anelli), Nicola Bartolini (volteggio), Carlo Macchini e Ludovico Edalli (sbarra) per sognare qualcosa di importante. Di seguito lo specchietto con tutte le finali di specialità conquistate dall’Italia maschile agli Europei dal 1998 a oggi.

ATTENZIONE. Nicola Bartolini probabilmente disputerà la finale al corpo libero perché il britannico Dominik Cunningham si è infortunato, dunque l’azzurro potrebbe subentrare visto che è prima riserva. Al momento manca però l’ufficialità e dunque non possiamo considerarla ancora come una qualificazione alla finale, in quel caso il numero salirebbe a 5!

FINALI DI SPECIALITÀ ITALIA AGLI EUROPEI (1998-2019):

ANNO MEDAGLIE VINTE FINALI GINNASTI DIVERSI IN FINALE 2019 ? 4 4 2018 0 0 0 2017 0 0 0 2016 0 0 0 2015 1 2 2 2014 0 0 0 2013 2 3 3 2012 1 1 1 2010 1 3 3 2009 0 4 4 2008 0 2 2 2007 2 4 4 2006 1 4 4 2005 2 4 4 2004 2 3 3 2002 2 4 4 2000 0 0 0 1998 0 0 0

