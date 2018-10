Italia rinviata ai Mondiali 2019 per la qualificazione alle Olimpiadi

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ora ufficialmente entrata nel vivo anche per la ginnastica artistica, ai Mondiali 2018 che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar) verranno assegnati tre pass diretti per la rassegna a cinque cerchi e finiranno direttamente nelle mani delle squadre che saliranno sul podio del team event (finale in programma martedì 30 ottobre). Sulla carta USA, Russia e Cina al femminile dovrebbero essere grandi favorite per centrare l’obiettivo ma attenzione anche all’arrembante Giappone e a una tonica Francia che potrebbero dire la loro.

Per l’Italia tutti i discorsi sono rimandati al prossimo anno. La nostra Nazionale, infatti, chiuderà la rassegna iridata in Medio Oriente tra le migliori 24 formazioni e dunque potrà giocarsi tutte le sue chance ai Mondiali 2019 dove verranno assegnate le ultime nove carte per le squadre. A Stoccarda sarà lotta totale tra 21 quintetti (tre sono già ammessi ai Giochi Olimpici) per i restanti posti in palio: bisognerà essere tra le migliori nove squadre della competizione, escludendo ovviamente le Nazionali che si sono già qualificate a Tokyo tramite l’evento di Doha.

Ricordiamo che alle Olimpiadi 2020 le squadre saranno composte soltanto da 4 elementi, ma in aggiunta ogni Paese potrà essere rappresentato anche da due individualiste che dovranno essersi però qualificate tramite Coppa del Mondo e competizioni continentali. Di seguito il quadro completo di come l’Italia potrà qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella ginnastica artistica:

L'Italia si qualifica se

– Ai Mondiali di Stoccarda 2019 conclude tra le migliori nove squadre non ancora qualificate ai Giochi (in sostanza serve essere tra le migliori 12 formazioni nel complesso visto che chi salirà sui podio ai Mondiali 2018 verosimilmente sarà anche in auge tra dodici mesi).

– L’Italia potrà poi lottare per dei posti da individualista tramite la Coppa del Mondo. Vanessa Ferrari seguirà questa strada.