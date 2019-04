Katelyn Ohashi chiude col botto: la sua ultima esibizione è da urlo!

Quando Katelyn Ohashi gareggia è sempre un'esplosione di forza e di grazia, e così è stato in occasione della sua ultima esibizione: la ginnasta statunitense infatti ha concluso la sua carriera universitaria suggellata con una grande esibizione in Texas.

I giudici del Women's Gymnastics National Championship del Fort Worth hanno dato a Katelyn un ottimo 9.95 su 10: una performance che è subito diventata virale sui vari social network.

Ringrazio la ginnastica per la vita che mi ha dato e le lezioni che mi ha insegnato. Questo capitolo della mia vita si chiude, ma molti altri sono da scrivere e non vedo l’ora di condividerli con voi! Grazie per avermi fatto vivere insieme a voi la mia carriera nella ginnastica, l’affetto e il sostegno che ho avuto durante il percorso ha fatto la differenza!👋🏼 #gobruins