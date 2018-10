Mondiali ginnastica artistica: Lara Mori sesta al corpo libero, l'obiettivo è centrare la finale

Lara Mori ha chiuso al 6° posto con l’esercizio al corpo libero dopo il turno di qualificazione dei Mondiali di ginnastica artistica, ma nella corsa verso la finale di specialità è 5a perché davanti a lei ci sono tre statunitensi (e solo due possono accedere alla finale in virtù della regola dei passaporti). Agguantare l’accesso all’atto conclusivo, però, non sarà semplice per la nostra capitana. La toscana è piaciuta al quadrato: ha stoppato bene le sue diagonali, si è fatta valere per l’artisticità e l’espressività ed è stata premiata con 13.400 (5.6 il D Score, un decimo di penalità per un’uscita di pedana). Nella giornata di domenica dovranno, invece, gareggiare Cina, Russia, Gran Bretagna, Francia, Romania e sarà molto difficile ripetere la finale dello scorso anno, ma la 20enne potrà sperarci fino all’ultimo minuto.

L’Italia ha faticato all’Aspire Dome, ci siamo presentati in Medio Oriente con gli elementi contati in coda a una stagione caratterizzata da troppi infortuni e abbiamo naturalmente faticato. Le azzurre ci hanno provato, hanno stretto i denti, hanno lottato con i mezzi a loro disposizione, ma purtroppo ci sono stati degli errori e non siamo riusciti ad andare oltre il 6° posto provvisorio (156.830) a un paio di punti di distacco da Paesi Bassi (159.029) e Belgio (158.970) nella classifica dominata dagli USA (174.429) davanti a Giappone (162.180) e Germania (161.071). Purtroppo pesano le cadute alla trave di Lara Mori (12.800) - rimanendo sui 10 cm avrebbe stampato almeno un 13.800) - di Martina Basile (12.233), ma anche quelle di Irene Lanza prima al volteggio e poi in uscita dalle parallele. Saremo comunque tra le migliori 24 e con vista verso i Mondiali 2019, mentre a Stoccarda ci giocheremo il passo per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con Giorgia Villa e gli altri fenomeni della classe 2003.

Era difficile aspettarsi di più, solo Lara Mori (quarta partecipazione consecutiva a una rassegna iridata) e Martina Rizzelli (al ritorno in azzurro a due anni dalle Olimpiadi di Rio 2016, ammirata solo alle parallele dove ha ottenuto 12.800) avevano grande esperienza internazionale, mentre Martina Basile da brava finalista europea al quadrato ha ottenuto 13.233 sul suo attrezzo prediletto). Irene Lanza e Sara Ricciardi, invece, erano delle debuttanti in questa competizione. Nel concorso generale Lara Mori è 10a (52.199), ma 8a considerando i passaporti e ormai certa della finale all-around, Sara Ricciardi è 14esima (12esima al netto delle avversarie già out, 51.999) e ci può sperare.

I punteggi delle nostre italiane

Lara Mori 52.199 (13.366, 12.633, 12.800, 13.400)

Sara Ricciardi 51.999 (13.733, 12.600, 12.833, 12.833)

Irene Lanza 50.098 (12.566, 12.100, 12.766, 12.666)

Martina Basile (13.833, -, 12.233, 13.233)

Martina Rizzelli (-, 12.800, -, -)