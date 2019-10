Si va a Tokyo! L’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020, la Nazionale di ginnastica artistica femminile ha ufficialmente staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra nove mesi nella capitale giapponese. Le Fate occupano attualmente il sesto posto nel turno di qualificazione dei Mondiali in corso di svolgimento a Stoccarda e, quando mancano soltanto tre suddivisioni al termine, possono finalmente festeggiare il traguardo: anche nello sciagurato caso in cui tutte le sei squadre rimanenti dovessero fare più dei nostri 161.931 punti (e non succederà), l’Italia sarà comunque tra le migliori 12 compagini della rassegna iridata e può già prenotare il biglietto aereo per il Sol Levante.

La matematica certezza è arrivata al termine del nono gruppo in cui il Giappone e il Messico non sono riusciti a superarci, le ragazze di Enrico Casella saranno dunque della partita ai Giochi con il sogno di giocarsi qualcosa di importante dopo la giornata odierna dove la difficile rotazione alla trave ha rovinato la gara e ha complicato la rincorsa verso la finale a squadre (ora bisogna sperare che il Brasile faccia meno di 162 punti). Obiettivo dunque raggiunto dalle cinque azzurre: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio. Le prime quattro sono della classe 2003 tutte tesserate per la Brixia Brescia, la quinta è una 2001 del Fanfulla 1874.