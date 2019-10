Si è scritta la storia alla Schleyer Halle di Stoccarda, Simone Biles è diventata la ginnasta più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali di ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è laureata Campionessa del Mondo alla trave, ha conquistato il 18esimo oro iridato della sua carriera e si è messa al collo la 24esima medaglia superando così lo storico record del bielorusso Vitaly Scherbo che si fermò a quota 23 negli anni ’90 (stiamo parlando di record unificati uomini-donne).

La statunitense è stata davvero impeccabile sui 10 cm, ha eseguito il miglior esercizio degli ultimi sei anni, si è letteralmente superata non sbagliando una virgola: precisissima su tutti gli elementi, tonica e pimpante sull’attrezzo più insidioso dove alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali dell’anno scorso aveva commesso degli errori importanti che le impedirono di vincere il titolo.

La 22enne, al quarto oro in questa manifestazione (in precedenza aveva già vinto con la squadra, il concorso generale, il volteggio), oggi è stata premiata con un roboante 15.066 (6.4 il D Score) e ha esultato in maniera sfrenata come raramente le si era visto fare, la ginnasta più forte di tutti i tempi temeva moltissimo questa finale di specialità e sentiva tanto questa gara ma oggi non ha pagato l’emozione e ha fatto saltare il banco con una classe infinita.

Distaccatissime le due cinesi Liu Tingting (14.433) e Li Shijia (14.300) che hanno sporcato un po’ l’esecuzione di due esercizi complessi (6.2 e 6.1 le rispettive note di partenza). L’altra statunitense Kara Eaker è stata ripescata a causa dell’infortunio della canadese Ellie Black e si è accomodata al quarto posto (14.000) appena davanti alla francese Melanie De Jesus Dos Santos (13.966), sesta la brasiliana Flavia Saraiva che ha pagato a caro prezzo una caduta (13.400). Al volteggio maschile doppietta russa con Nikita Nagornyy (14.966) e Artur Dalaloyan (14.933), bronzo per l’ucraino Igor Radivilov (14.749).