Nikita Nagornyy trionfa nell’all-around, che bis dopo gli Europei! Edalli 17°

Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around, il 22enne si è imposto alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) col totale di 88.772 punti e ha così completato la stagione perfetta dopo aver vinto il concorso generale degli Europei in primavera e aver trionfato nel concorso a squadre iridato due giorni fa. Il ragazzo di Rostov è stato il più costante in questo pomeriggio e si è reso protagonista di sei esercizi di assoluto spessore tecnico: 15.041 al corpo libero, 14.566 al cavallo, 14.633 agli anelli, 15.066 al volteggio, 15.300 alle parallele, 14.166 alla sbarra.

Nagornyy ha così sfilato il titolo al connazionale Artur Dalaloyan che si era imposto dodici mesi fa a Doha, oggi ha pagato un brutto volteggio (14.066) e si è così dovuto accontentare della medaglia d’argento (87.165) approfittando anche dell’incredibile errore del cinese Xiao Ruoteng. L’asiatico, secondo lo scorso anno (chiuse a pari punti con Dalaloyan ma si dovette accodare per la regola degli scarti), è caduto alla sbarra durante l’ultima rotazione e non è così riuscito a duellare fino alla fine con Nagornyy scivolando addirittura giù dal podio (quarto con 86.690) preceduto anche dall’ucraino Oleg Verniaiev (bronzo con 86.973) che è tornato ai suoi fasti dopo un’assenza per infortunio.

Ludovico Edalli, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha concluso al 17esimo posto col totale di 81.898: 13.533 al corpo libero, 13.800 al cavallo, 13.366 agli anelli, 13.866 al volteggio, 13.600 alle parallele, 13.733 alla sbarra.