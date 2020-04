Omologate le qualificazioni di Baku: Ferrari "penalizzata", Mori vince la gara

Il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica si è ritrovato per prendere una serie di decisioni dopo la decisione di rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020 al prossimo anno. C’era grande attesa per capire cosa ne sarebbe stato della penultima tappa della Coppa del Mondo di specialità, conclusa dopo le qualificazioni a causa dell’emergenza coronavirus: nel weekend del 14-15 marzo non si scese in pedana per disputare le finali e ci si chiedeva cosa avrebbe fatto la FIG. Da Losanna è arrivata la decisione: si è scelto di convalidare come risultati finali quelli ottenuti durante il turno preliminare. Una pratica tutt’altro che cristallina, è come se il risultato di una partita di calcio venisse omologato al termine del primo tempo senza disputare gli altri 45 minuti. Anzi, peggio ancora perché in un atto conclusivo di ginnastica artistica si riparte da zero.

La Coppa del Mondo di specialità assegna alcuni pass per le Olimpiadi (uno per attrezzo) e naturalmente questa decisione cambia tutti gli scenari. Soffermiamoci su quanto successo al corpo libero perché è quello che interessa l’Italia più da vicino: Lara Mori ha dunque vinto la gara, Vanessa Ferrari è arrivata seconda. La bresciana, però, si sente chiaramente penalizzata perché in qualifica aveva semplificato l’esercizio visto che era certa di accedere alla finale e poi nell’atto conclusivo avrebbe alzato le marcie per battere la compagna di squadra e qualificarsi a Tokyo. Ora la situazione è la seguente: sono entrambe appaiate a quota 80 punti in classifica generale con una vittoria e due secondi posti a testa, a decidere tutto sarà l’ultima tappa in programma a Doha (Qatar) in data ancora da definire ma quantomeno è sicuro che l’Italia ha staccato il pass visto che le azzurre sono inarrivabili per tutte le avversarie.

stefano.villa@oasport.it