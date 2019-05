Simon Biles supera se stessa e tutta la ginnastica artistica: ecco 2 nuovi elementi!

Simone Biles non smette mai di stupire e si allena costantemente per cercare di migliorare continuamente i suoi esercizi. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio vuole alzare ulteriormente l’asticella e superare limiti che fino a qualche anno fa sembravano insormontabili. Dopo aver dominato l’ultimo lustro, diventando la ginnasta più vincente della storia ai Mondiali e collezionando quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, la statunitense ha deciso di inserire un nuovo upgrade al suo già strepitoso corpo libero.

La 22enne infatti ha pubblicato su Twitter due video dove esegue due elementi di grande difficoltà: nel primo al termine della diagonale in cui esegue l’elemento che porta il suo nome (The Biles, doppio teso con mezzo avvitamento), inserisce un collegamento (teso avanti) per incrementare ulteriormente il D Score.

Nell'altro invece la vediamo provare sulla striscia facilitante per l'acrobatica con arrivo su tappeti in buca, uno tsukahara con due avvitamenti, un elemento mai eseguito prima finora da una ginnasta. Nel caso lo eseguisse in una competizione ufficiale questo prenderebbe il suo nome diventando The Biles 2.

La Campionessa Olimpica e del Mondo ha disputato soltanto una gara in stagione trionfando nel concorso generale della tappa di Coppa del Mondo a Stoccarda e dovrebbe ritornare in scena quest’estate in occasione dei Campionati Nazionali prima dei Mondiali dove cercherà di difendere il titolo iridato nell’all-around.