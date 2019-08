Simone Biles ancora nella storia: doppio salto raccolto all’indietro con triplo avvitamento

Lo ha fatto di nuovo. E non si ferma più. Simone Biles, la Regina della ginnastica artistica, dopo aver stupito tutti domenica sulla trave con un Tsukahara avvitato in uscita dalla trave (esercizio mai riuscito prima a nessuno) si è ripetuta anche nel corpo libero.

Doppio salto raccolto all’indietro con triplo avvitamento, esercizio provato più volte ai campionati Nazionali statunitensi, e che finalmente le è riuscito alla perfezione tra lo stupore e l'ammirazione del pubblico presente.

Una meraviglia per gli occhi, sia per chi ama questo sport sia per i neofiti o i pochi esperti. La Regina è tornata, sempre più in forma e con esercizi sempre più complicati nei punteggi e nelle difficoltà E a un anno da Tokyo 2020 ovviamente la Bilese si candida senza molti dubbi a essere ancora la campionessa da battere.