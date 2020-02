Simone Biles sfida ancora una volta le leggi della gravità con vista Tokyo 2020

È la ginnasta di maggior successo di tutti i tempi, ma forse ancora non le basta. E così, in un normale pomerigigo di febbraio, la fenomenale atleta statunitense ha sorpreso tutti con un video in cui prova un Yurchenko double pike.

Un esercizio di una difficoltà esagerata, di solito eseguito dagli uomini. Premessa di cosa dobbiamo aspettarci da Simone a Tokyo 2020?