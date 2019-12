Simone Biles verso un nuovo sport? Che tuffo dal Belize

È la ginnasta di maggior successo di tutti i tempi, ma forse ancora non le basta: Simone Biles si gode il meritato riposo dopo una lunga stagione fatta di trionfi. E allora perché non provare altre discipline? Eccola all'opera con un tuffo clamoroso durante la sua vacanza in Belize... "Never be too {sea}rious"

Prima ancora ci aveva provato con il baseball, in occasione delle World Series, mettendosi in mostra con un salto sul posto con tanto di avvitamento.