Stettino 2019, tutte le finali degli Europei di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile

Si disputa in queste ore la finale del concorso generale individuale maschile a Stettino in Polonia per il Campionato europeo di ginnastica artistica che vedrà in campo anche gli azzurri Ludovico Edalli e Nicolò Mozzato, i quali si sono classificati in qualifica rispettivamente al 14esimo e 15esimo posto con 81.565 e 81.430.

Alle 17.30 sarà il turno della femminile con Giorgia Villa e Alice D’Amato a rappresentare l’Italia, che in qualificazione avevano totalizzato entrambe un punteggio di 53.365.

Per quanto riguarda le finali di specialità, La Villa si è aggiudicata la finale alla trave, con il miglior punteggio (13.766), mentre le gemelle D’Amato conquistano invece quella a parallele e a volteggio.

Per i ragazzi invece vedremo, Marco Lodadio agli anelli, Carlo Macchini e Ludovico Edalli alla sbarra e Nicola Bartolini al volteggio e sulla pedana del corpo libero, ripescato come riserva dopo la rinuncia del ginnasta inglese Dominick Cunningham.

Programmazione delle gare:

Venerdì 12 aprile (oggi)

All-around maschile (prima parte) 13:45-14:55

All-around maschile (seconda parte) 16:30-17:30

All-around femminile (prima parte) 17:30-18:30

All-around femminile (seconda parte) 18:50-19:55

Sabato 13 aprile

Finale per attrezzo (prima parte) 14:30-16:30

Domenica 14 aprile

Finale per attrezzo (seconda parte) 17:10-18:00