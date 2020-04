Olimpiadi, il rinvio cambia i limiti d'età: classe 2005 ammessa ai Giochi

Le Olimpiadi sono state rinviate al prossimo anno, il posticipo di dodici mesi si è reso necessario a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo. Indubbiamente questo slittamento muterà i valori in campo e stravolgerà le gare, nel 2021 la situazione sarà sicuramente diversa rispetto a quello che avremmo visto quest’estate. Nella ginnastica artistica ci sono dei limiti di età per partecipare alle gare internazionali: le ragazze possono scendere in pedana soltanto se nella stagione in corso compiono 16 anni, i ragazzi devono invece diventare maggiorenni nell’annata in vigore.

Il regolamento delle Olimpiadi 2020 prevedeva dunque che le ginnaste dovevano essere nate nel 2004 o prima, i ginnasti nel 2002 o prima. Il rinvio dei Giochi ha convinto la Federazione Internazionale, riunitasi a Losanna prima di Pasqua, a modificare questo comma del regolamento e a permettere anche alle attuali juniores di gareggiare nella prossima rassegna a cinque cerchi: nel 2021 saranno autorizzate a partecipare anche la classe 2005 femminile e la classe 2003 maschile. Questo quanto recita il comunicato ufficiale:

" Il Comitato Esecutivo ha deciso che i criteri di ammissibilità per età nelle regole di qualificazione olimpica devono essere modificati, al fine di allinearsi con l’Articolo 5.2 del Regolamento Tecnico FIG che specifica l’età minima per le competizioni senior e i Giochi Olimpici. Quindi Tokyo 2020 nel 2021 sarà aperta anche per le ginnaste di Artistica e Ritmica nate nel 2005. Tutti gli altri criteri di ammissibilità rimangono invariati "

