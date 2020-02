L’alba azzurra illumina l’Australia, il risveglio è dolcissimo e fatto della magnesia più dolce: Vanessa Ferrari e Lara Mori sono salite sul podio al corpo libero in occasione della sesta tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). La bresciana ha conquistato uno strepitoso secondo posto (13.700), la toscana ha chiuso alle sue spalle (12.900) per un micidiale uno-due che si era già visto lo scorso anno a Baku e a Doha ma a posizioni invertite e sempre dietro alle statunitense Jade Carey che anche oggi si è imposta con grandissima autorevolezza (14.366).

La Farfalla di Orzinuovi ha dominato il duello tutto italiano per il biglietto a cinque cerchi, si era presentata a Melbourne con l’obiettivo di conquistare il piazzamento di lusso e ci è riuscita con la grinta, il carisma, il cuore di una fuoriclasse semplicemente infinita e che non smette di stupire nonostante l’età non sia più così verde. La 29enne ha eseguito un esercizio meraviglioso, stoppando in maniera perfetta il difficilissimo Silivas (riproposto dopo quasi tre anni) e il doppio teso: due cioccolatini di rarissima bellezza che hanno spedito l’allieva di Enrico Casella verso l’apoteosi. Vanessa Ferrari ritornava in gara dopo undici mesi di assenza, dopo un’operazione ai piedi, dopo aver riscontrato una malattia autoimmune alla tiroide: è risorta, come sempre, da vera Araba Fenice e ha fatto centro.

La Campionessa del Mondo 2006 è ora davvero molto vicina alla qualificazione alla quarta Olimpiade della carriera: al momento è in seconda posizione nella classifica di specialità a quota 75 punti grazie a una vittoria (l’anno scorso a Melbourne), al secondo posto odierno e a una terza piazza. Vany ha dunque lo stesso score di Lara Mori che vanta tre secondi posti (il risultato odierno è per lei ininfluente ai fini della qualifica a cinque cerchi, ha bisogno di un successo per migliorarsi) ma a parità di punti sarebbe la bresciana a festeggiare grazie a dei punteggi di gara migliori (regolamento oltremodo arzigogolato). In testa alla graduatoria troviamo Jade Carey con 90 punti (inarrivabile) ma la fuoriclasse americana è già sicura della partecipazione ai Giochi grazie al trionfo al volteggio e dunque libererà un posto che finirà proprio a un’azzurra (da dietro non dovrebbero arrivare clamorose rimonte).

La toscana è stata brava ma è stata penalizzata un po’ troppo eccessivamente dai giudici per un esercizio che è parso sostanzialmente buono nel suo complesso. L’australiana Georgia Godwin era oggi l’unica avversaria credibile ma la padrona di casa è caduta in prima diagonale dicendo addio a qualsiasi sogno di gloria. Mancano due tappe al termine della competizione, in programma a metà marzo tra Baku (Azerbaijan) e Doha (Qatar).

La situazione e gli scenari verso Tokyo 2020

Le due italiane condividono dunque il secondo posto a quota 75 punti dopo la gara odierna andata in scena a Melbourne. Vanessa Ferrari è salita sul secondo gradino del podio precedendo la compagna di squadra e l’ha così agganciata nella generale. Attenzione, però, perché la bresciana avrebbe la meglio in caso di arrivo a pari merito: in questo caso, infatti, si sommano i punteggi ottenuti effettivamente per ogni esercizio e la 29enne ha totalizzato 41.033 contro 40.699 della rivale. Se la Coppa del Mondo si fosse conclusa oggi allora sarebbe la veterana a fare le valigie per il Giappone ma mancano ancora due tappe al termine, l’appuntamento è a metà marzo tra Baku (Azerbaijan) e Doha (Qatar).

A Lara Mori servirebbe però una vittoria per migliorare i suoi 75 punti e volare a quota 80, a Vanessa potrebbe bastare un altro secondo posto per issarsi a quota 80 e sostanzialmente chiudere la pratica. Non si sbaglia a dire che la Campionessa del Mondo 2006 è sempre più vicina alla sua quarta Olimpiade. Vedremo se Jade Carey si presenterà alle prossime due tappe (non ha più nulla da chiedere) e se ci saranno degli inserimenti da dietro (improbabili). Di seguito la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di specialità (corpo libero).

1. Jade Carey (USA) 90 punti (già qualificata alle Olimpiadi attraverso il volteggio)

2. Vanessa Ferrari (Italia) 75 punti (41.033 somma dei punteggi)

3. Lara Mori (Italia) 75 punti (40.699 somma dei punteggi)

4. Marta Pihan-Kulesza (Polonia) 54 punti

5. Anastasiia Bachynska (Ucraina) 37 punti (solo due risultati)

