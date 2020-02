Vanessa Ferrari e Lara Mori danno spettacolo in Coppa del Mondo: 2a e 3a in qualifica!

Vanessa Ferrari e Lara Mori hanno dato grandissimo spettacolo al corpo libero nelle qualificazioni della sesta tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). A Melbourne (Australia) le azzurre occupano il secondo e il terzo posto alle spalle della statunitense Jade Carey, la lotta tutta tricolore per un posto ai Giochi si sta infiammando e il duello tra le nostre portacolori proseguirà nella finale di domenica (ore 07.00 italiane circa).

Vanessa è stata semplicemente spettacolare al ritorno in gara dopo undici mesi di assenza, la bresciana aveva vinto in questa località lo scorso anno e oggi è seconda nel turno preliminare grazie a un esercizio di assoluto spessore tecnico. La 29enne insegue la sua quarta Olimpiade e ha tentato il tutto per tutto riportando in gara il difficilissimo salto Silivas dopo tre anni, l’azzardo ha premiato perché l’allieva di Enrico Casella ha ottenuto un buonissimo 13.733 (da segnalare anche un bel doppio teso) e precede di due decimi la compagna di squadra. Lara Mori si è infatti fermata a 13.541 ed è terza, la toscana si è esibita sulla sua nuova coreografia già vista tre settimane fa in Serie A e ha detto la sua con grande personalità ma non è facile tenere il passo della veterana anche se il D Score è superiore di un decimo (5.6 contro 5.5).

Al comando si è piazzata la statunitense Jade Carey con un superlativo 14.366 (6.0 come nota di partenza), la fuoriclasse americana è prima nella classifica generale ma non andrà tenuta in considerazione in ottica pass olimpico perché lo otterrà al volteggio e dunque al quadrato lascerà libero il posto a un’italiana. Lara Mori è al momento seconda in classifica a quota 75 punti, Vanessa Ferrari è terza a 70 (stiamo già considerando lo scarto di Kim Bui nella gara di Cottbus che favorirà l’allieva di Stefania Bucci): la bresciana ha bisogno di almeno un secondo posto per migliorare il suo punteggio mentre la toscana necessita di una vittoria. Quella in Australia è la terzultima tappa del circuito che poi proseguirà a marzo con gli ultimi appuntamenti di Baku (Azerbaijan) e Doha (Qatar).

Alla finale di domenica parteciperanno anche l’australiana Georgia Godwin (13.433), la britannica Ondine Achampong (12.833), la canadese Isabela Onyshko (12.766), l’altra padrona di casa Breanna Scott (12.733) e la canadese Emma Spence (12.733). Eccezion fatta per Godwin, tutte le altre avversarie sono molto lontane dalle italiane. Spiccano le importanti eliminazioni della britannica Claudia Fragapane (12.466) e delle ucraine Diana Varinska (12.333) e Anastasiia Bachynska (11.866) che sostanzialmente dicono addio alle loro residue speranze di pass olimpico. Da segnalare che Lara Mori ha preso parte anche alle qualifiche alla trave, ha chiuso al nono posto (12.433) a un decimo dall’ingresso in finale.

