Vanessa Ferrari torna in gara! In pedana in Coppa del Mondo a Melbourne dal 21 al 24 febbraio

La più grande di tutti i tempi ha deciso di battere ancora un colpo, Vanessa Ferrari lo aveva promesso e come sempre non si è tirata indietro: la Campionessa del Mondo 2006 tornerà in gara in occasione della tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica che si svolgerà a Melbourne (Australia) dal 21 al 24 febbraio.

La 28enne si era infortunata al tendine durante i Mondiali 2017, si è operata e ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione: la bresciana è rimasta fuori dal circuito per oltre un anno, non gareggia proprio dalla rassegna iridata di Montreal e rilancia presentandosi nella terra dei canguri. Vanessa Ferrari ha deciso di prendere parte al circuito itinerante riservato alle singole specialità per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vanessa sta tornando come ha scritto sui suoi profili social.