Dopo la pausa estiva, l’ultima parte della stagione della grande ritmica internazionale – che culminerà coi Mondiali di Baku, tra circa un mese – non poteva partire nel migliore dei modi per i colori azzurri. Alexandra Agiurgiuculese (Aeronautica Militare/Udinese) centra tutte e quattro le finali di specialità piazzandosi, pure, ai piedi del podio, a meno di un paio di punti dalla terza posizione. Con il totale di p. 84,750, l’atleta allenata da Spela Dragas e Magda Pigano vola fra le big del panorama internazionale.

" Sono molto soddisfatta della mia gara – ha dichiarato Alexandra al termine della competizione – ho fatto bene tutti e quattro gli attrezzi. Domani si riparte da zero, con le finali e spero di farle ancora meglio. Anzi darò il massimo. Queste gare che sto facendo prima del Mondiale devono servirmi soprattutto dal punto di vista psicologico per affrontare al meglio il Mondiale. "

Concorso generale individuale

La gara è stata vinta dalla Campionessa del Mondo in carica, la russa Dina Averina con il totale di p. 93,450, davanti alla sorella Arina (p. 91,950); terza l’israeliana Linoy Ashram con punti 86,650. Ottima prestazione anche per la seconda azzurra in gara, Milena Baldassarri (Aeronautica Militare/Faber Ginnastica Fabriano) che con la nona posizione nella classifica generale si conferma fra le protagoniste indiscusse. La ginnasta allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova con il totale di p. 81,100 centra anche due finali di specialità: al cerchio e al nastro. Un ottimo risultato per le individualiste azzurre soprattutto in chiave di qualificazione olimpica. Fondamentale, infatti, sarà arrivare fra le prime 16 ginnaste, ai prossimi Campionati del Mondo di Baku, per staccare il pass per i Gioghi Olimpici di Tokyo 2020.

" Sono comunque contenta di questa gara – ha spiegato Milena al termine della gara – perché rispetto alle World Cup precedenti è andata molto meglio e si è visto il lavoro svolto in queste settimane estive. Pian piano ci stiamo avvicinando verso il nostro obiettivo che sono i Campionati del Mondo. Ecco: ho fatto questi due errori, la perdita alla palle e alle clavette, ma non ho poi perso la concentrazione. Incrocio le dita per la finale di domani. "

Concorso a squadre: Farfalle quinte

Quinte le Farfalle Azzurre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli, tutte tesserate per l’Aeronautica Militare) che con il totale di p. 56,050 (5 palle: 28,250; 3 cerchi/4 clavette: 27,800) centrano entrambe le finali di specialità. Le ginnaste allenate da Emanuela Maccarani hanno ulteriormente implementato il livello delle difficoltà per rendere il programma di entrambi gli esercizi ancor più competitivo, come ha ammesso la stessa DTN alla vigilia della partenza per la Bielorussia. La gara a squadre è stata vinta dalla Russia con il totale di 59,050, seguita dalla Bulgaria (p. 57,650) e dalle padrone di casa della Bielorussia (p. 57,450).

di Ilaria Brugnotti