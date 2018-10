Agiurgiuculese medaglia d'oro agli Internazionali di Udine

Questo weekend a Udine, è andata in scena una nuova edizione del Torneo Internazionale di ginnastica ritmica, che da ormai più di vent’anni accoglie nella città friulana tante ginnaste d’elite del panorama internazionale dei piccoli attrezzi. 11 nazioni e più di 120 ginnaste per una tre giorni di stage, competizioni e tavole rotonde dedicati alla ritmica – organizzati dall’Associazione Sportiva Udinese con il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia, culminati con il gran finale di domenica pomeriggio presso il Palasport Primo Carnera.

Venendo ai risultati della competizione, a vincere nella categoria senior è stata la beniamina di casa, l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese, reduce dai due bronzi iridati conquistati – un mese fa – in occasione dei Campionati del Mondo di Sofia. Dietro di lei, al secondo posto troviamo la ginnasta spagnola Sara Llana Garcia, allenata dalla tre volte olimpionica (ad Atene 2004, Londra 2012 e Rio 2016) Carolina Rodriguez, che quest’oggi è tornata in pedana per una esibizione speciale, che ha letteralmente ammaliato il pubblico presente sugli spalti. Infine, terzo posto per la stella della nazionale bielorussa Alina Harnasko, tornata finalmente a brillare in pedana, dopo l’anno di stop causato da un intervento chirurgico al ginocchio.

Sul fronte della competizione junior, a vincere l’oro è la bielorussa Yana Striga, finalista all’ultima edizione degli europei di Guadalajara. Secondo posto per la russa Yulia Tizengolt, terza, invece, la spagnola Olatz Rodriguez, anche quest’ultima finalista agli Europei 2018. Nella categoria dedicata alle ginnaste pre-junior, appartenenti alle annate 2006-2007-2008, il podio è tutto azzurro: primo posto per Tara Dragas (As Udinese), secondo posto per Alice Taglietti (Nemesi), terzo posto per Isabelle Tavano (As Udinese).

Nel corso della giornata ospiti anche il cantante e rapper Mose (concorrente dell’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi), che si è esibito sulle note dei suoi tre single “Ho Paura”, “Perfetti Sconosciuti” e “Balli da sola”, accompagnato per l’occasione della web star Ambra Cotti.

Di Giuseppe Suma