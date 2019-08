Agiurgiuculese, meraviglioso argento al nastro in Romania. Nuova medaglia per la ritmica azzurra

Non poteva esserci epilogo migliore per Alexandra Agiurgiuculese (Aeronautica Militare/Udinese) che proprio davanti al “suo” pubblico (è nata nel 2001 a Iasi, in Romania) ha conquistato l’argento nella finale di specialità della World Challenge Cup di Clunj-Napoca, chiudendo ai piedi del podio la finale con il cerchio.

Una bella soddisfazione per la ginnasta allenata da Spela Dragas e Magda Pigano che, solo ieri, nel Concorso generale era incappata in alcuni errori di troppo alle clavette. Così, Alex ha chiuso in undicesima posizione nella classifica generale, ben al di sotto delle proprie indubbie capacità, già messe in mostra, solo una settimana fa, nella prova di Minsk, dove l’Agiurgiuculese avevo conquistato un meritato quarto posto.

Gracia Cup: bronzo per Alessia Russo

Arrivano buone notizie anche da Budapest, dove Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo) veterana fra le individualiste azzurre ha conquistato la medaglia di bronzo alla Gracia Cup, torneo che, ormai da qualche anno, è uno fra i più interessanti a livello internazionale. Anche per Alessia si tratta di un’ulteriore conferma – dopo l’argento al nastro vinto alle Universiadi nel mese di luglio – in vista dei Mondiali di Baku in programma la terza settimana del mese di settembre.