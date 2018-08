Altre due medaglie per le Farfalle azzurre a Kazan, bene anche le individualiste

di Giuseppe Suma - L’Italia continua a far incetta di medaglie in Russia, dove questo weekend si sta disputando l’ultima tappa del circuito World Challenge Cup 2018 presso il Gymnastics Centre di Kazan. Le Farfalle della Squadra Nazionale Italiana, dopo aver conquistato nella giornata di sabato la medaglia d’oro nell’all-around e la Coppa del circuito World Challenge 2018, vincono quest’oggi altre due preziose medaglie – un bronzo e un argento – in occasione delle finali di specialità.

Nella finale del singolo (5 cerchi) sono medaglia di bronzo con il p. di 22.000. Davanti a loro la Bulgaria (argento con p. 22.600) e la Russia (oro con p. 23.100). Le azzurre sono purtroppo incappate in qualche imprecisione nel corso dell’esercizio, che ha inficiato così la nota finale.

Nella finale mista (3 palle e 2 funi), a vincere è sempre la Russia (p. 22.800), argento per l’Italia (p. 22.200) e bronzo al Giappone (p. 22.100).

Sul fronte delle finali di specialità individuali, l’Italia è stata rappresentata da Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, che hanno ben figurato tra le migliori ginnaste del panorama internazionale, confermando ancora una volta quanto il movimento della ritmica azzurra sia cresciuto con loro, anche a livello individuale.

Nella finale al cerchio Milena Baldassarri termina in 7° posizione (p. 18.650). A vincere è la russa Dina Averina (p. 20.800), argento per l’israeliana Linoy Ashram (p. 19.800), terza la bulgara Boryana Kaleyn (p. 19.550). Nella finale alla palla, a difendere i colori azzurri era presente Alexandra Agiurgiuculese che termina in 5° posizione (p. 18.600). L’oro va sempre a Dina Averina (p. 20.200), argento a Linoy Ashram (p. 19.850), bronzo all’altra russa Alexandra Soldatova (p. 19. 800). Stesso podio anche nella finale alle clavette, dove è Dina Averina a vincere (p. 20.550), secondo posto per l’Ashram (p. 20.200) e terzo per la Soldatova (p. 19.950). In questa finale erano presenti tutte e due le italiane, la Baldassarri chiude in 6° posizione (p. 17.900), mentre l’Agiurgiuculese, incappata in una perdita fuori pedana, chiude in 8° posizione (p. 15.800). Nell’ultima finale al nastro, a difendere i colori azzurri riscende in pedana Milena Baldassarri che chiude in 5° posizione (p. 17.650). A vincere anche questa finale sono sempre loro tre: Dina Averina oro (p. 19.850), Linoy Ashram argento (p. 18.950), Alexandra Soldatova bronzo (p. 18.700).

Terminata questa tre giorni di competizioni, ora i riflettori sono puntati sull’appuntamento più importante e atteso della stagione, i Campionati del Mondo che si terranno a Sofia, in Bulgaria, dal 10 al 16 settembre.