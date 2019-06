Seconda e ultima giornata del Campionato Nazionale Assoluto 2019 di ginnastica ritmica, in scena al Pala Ruffini di Torino, che ha visto nella giornata di sabato incoronare nuova regina d’Italia Alexandra Agiurgiuculese, davanti alle compagne azzurre Milena Baldassarri e Alessia Russo.

In programma quest’oggi ci sono state le finali di specialità con protagoniste le migliori sei ginnaste qualificatesi in ogni attrezzo, che si sono sfidate per conquistare i dodici titoli assoluti di specialità a disposizione.

Andando con ordine, nella finale al cerchio, ad avere la meglio sulla nuova campionessa assoluta Agiurgiuculese, è stata Milena Baldassarri (Ginnastica Fabriano). La ginnasta allenata da Julieta Cantaluppi, ha vinto con p. 20.450. Subito dietro di lei, Alexandra Agiurgiuculese (Aeronautica Militare – Udinese) che ottiene l’argento con p. 20.400. Terzo posto per la punta della Raffaello Motto, Chiara Vignolini, bronzo con p. 18.000.

Nella finale alla palla torna sul gradino più alto del podio l’Agiurgiuculese con p. 20.600, argento per la Fabrianese Baldassarri (p. 20.500), mentre bronzo per una strabiliante Sofia Raffaeli (20.150), giovane promessa della ginnastica italiana, anche lei in forza alla Ginnastica Fabriano e attualmente ancora militante nella categoria junior.

Alle clavette il podio è identico a quello della palla e vede Agiurgiuculese vincere l’oro (p. 20.900), Baldassarri argento (20.300), Raffaeli bronzo (p. 20.050).

Nell’ultima finale in programma con il nastro, è sempre la ginnasta di Spela Dragas, Alexandra Agiurgiuculese, a salire sul gradino più alto del podio con p. 19.350. Dietro di lei Milena (p. 18.850), mentre il bronzo spetta ad Alessia Russo (p. 18.600).

Finali Campionato Nazionale d’Insieme 2019

Il Pala Ruffini ha fatto da cornice anche alle finali di specialità del Campionato Nazionale d’Insieme, le prime tre delle sei in programma nella stagione 2019.

Nella categoria Allieve a vincere ai 5 cerchi è la società Aurora Fano (p. 14.950). Nella girone Giovanile (composto da ginnaste allieve e junior) ai 5 nastri, è sempre la società Marchigiana dell’Aurora Fano a salire sul gradino più alto del podio (15.950). Nella categoria Open (composta da ginnaste junior e senior), il titolo di specialità con le 5 palle è stato assegnato alla squadra della Ginnastica Fabriano (p. 20.350), formata da Giulia Zandri, Elisa Todini, Roberta Giardinieri, Nina Corradini e Talisa Torretti, quest’ultime due impegnate anche nel Campionato Assoluto individuale.

di Giuseppe Suma