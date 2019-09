Baku 2019: Agiurgiuculese e Baldassarri protagoniste nelle finali iridate con cerchio e palla

A Baku si è ufficialmente entrati nel vivo della 37° edizione dei Campionati del Mondo di ginnastica ritmica, che ha visto – in queste prime due giornate di competizione – le ginnaste individualiste impegnate nelle qualificazioni con il cerchio e la palla.

Al termine di questa prima tornata di qualifiche sono andate in scena le rispettive finali individuali di specialità, che hanno visto protagoniste le migliori otto ginnaste classificatesi nei due attrezzi, fra cui anche le due gemelle diverse della ritmica azzurra Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri.

Alexandra è riuscita a staccare il pass al cerchio con il sesto miglior punteggio di qualifica (p. 21.800), per poi riuscire a riconfermare il sesto posto in finale, grazie a una buona prestazione, inficiata da qualche incertezza durante l’esecuzione della serie di pivot foutté (p. 21.350). A vincere al cerchio – e sottolineiamo a grande sorpresa – non è la russa favorita Averina, bensì la connazionale Ekaterina Selezneva (p. 23.500), da anni nelle retrovie del team russo. L’argento è andato all’Israeliana Linoy Ashram (p. 22.400), mentre il bronzo a Dina Averina (p. 22.350).

Milena Baldassarri, invece, grazie al quinto punteggio di qualifica (p. 21.300) è riuscita a entrare di diritto nella finale di specialità alla palla, dove è riuscita a migliorarsi di più di un punto, grazie a una eccellente esecuzione, che le è valsa il punteggio di 22.200 e il quarto posto. L’oro è stato vinto da Dina Averina (p. 23.500), l’argento dalla sorella gemella Arina (p. 23.050), mentre il bronzo dall’Israeliana Linoy Ashram (p. 22.400).

Per quanto riguarda la classifica per team, l’Italia è attualmente in terza posizione provvisoria (p. 85.100). A guidare la classifica la Russia (p. 93.950), seconda Israele (p. 87.650).

Per quanto riguarda la classifica all around provvisoria, ad ora al comando troviamo la Campionessa del Mondo in carica Dina Averina (p. 47.350), seguita dalla vice-campionessa a Sofia 2018, Linoy Ashram (p. 44.800), terza la bulgara Boryana Kaleyn (p. 42.850). Per quanto riguarda le azzurre, al momento Alexandra Agiurgiuculese occupa la quinta posizione (p. 42.750), mentre la Baldassarri la settima posizione (p. 42.350).

Giuseppe Suma

Leggi tutti gli articoli su www.ginnasticaritmicaitaliana.it