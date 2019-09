Baku 2019: al via il Mondiale qualificante per Tokyo 2020

Ormai ci siamo, il Mondiale di Ginnastica Ritmica a Baku sta per iniziare. Ultima giornata di allenamenti e prove pedana alla National Gymnastics Arena, e da domani si inizierà a fare sul serio!

A inaugurare questa rassegna saranno le ginnaste individualiste. Per l’Italia a scendere in pedana ci saranno Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri che gareggeranno su tutti e quattro gli attrezzi, mentre Sofia Maffeis e Alessia Russo le vedremo impegnate rispettivamente a clavette e nastro.

Competizione individuale

Il programma di gare inizierà lunedì 16 settembre alle 10.00 (ore italiane) con le qualificazioni individuali a cerchio e palla che proseguiranno anche martedì 17 settembre, dalle 8 alle 15 (ore italiane). Al termine della fase preliminare in questi due attrezzi andranno in scena le rispettive finali di specialità (dalle 17.30 alle 18.35).

Stesso discorso per mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, cambieranno solo gli attrezzi: si passerà alle clavette e al nastro e al termine della fase di qualifica si terranno anche in questo caso le due finali di specialità.

L’intera qualificazione varrà anche per un posto (con un massimo di due per nazione) nelle migliori 24 ginnaste che, venerdì 20 settembre, si sfideranno nel concorso generale, la competizione che assegnerà 16 pass diretti per l’Olimpiade di Tokyo 2020.

Per l’Italia sarà il momento più importante perché due delle nostre punte di diamante, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese – da poco entrate nel Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare – concorrono proprio per due di quei posti così ambiti da tutte le atlete del panorama internazionale.

Competizione a squadre

Una volta chiuso il capitolo individuale, sarà la volta delle squadre. Le Farfalle azzurre, insieme alla Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani e allo staff dell’Accademia Internazionale, arriveranno nella capitale azera il 18 settembre ed entreranno in gara sabato 21 con l’All around e chiuderanno il programma del 37° Campionato iridato di Baku con le finali di domenica 22 settembre.

Il loro obiettivo è sicuramente la medaglia mondiale, dato che il viaggio per Tokyo lo hanno già ‘prenotato’ lo scorso anno in occasione del Mondiale di Sofia, tra le prime ad assicurarsi il biglietto diretto per l’Olimpiade. Ci sono ancora molte pagine bianche da scrivere nel libro dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia, speriamo che in occasione di questo campionato si possano riempire con molto inchiostro e che la mano con cui si scriverà tremi per le emozioni provate durante le imprese delle nostre azzurre.