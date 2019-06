European Games: Alexandra Agiurgiuculese ai piedi del podio

Ha preso il via oggi, alla Minsk Arena, la prima giornata dei Giochi Europei. In pedana, in alternanza con la ginnastica acrobatica, le dodici individualiste iscritte al Concorso generale. Fra loro, anche la nostra azzurra Alexandra Agiurgiuculese (Udinese/Aeronautica Militare) che, con il totale di p. 77,950 chiude ai piedi del podio, in quarta posizione. Per la ginnasta allenata da Spela Dragas si è trattata di una competizione piuttosto agguerrita, fra sorpassi e qualche piccola imprecisione. Si tratta comunque di un risultato positivo, soprattutto in vista dei prossimi Campionati del Mondo di Baku, in programma il prossimo mese di settembre.

Alexandra sarà domani protagonista di tutte e quattro le finali di specialità, alle quali hanno accesso le migliori sei ginnaste per ogni attrezzo. Domani, sarà anche la volta delle Farfalle della Squadra Nazionale. Le ginnaste allenate da Emanuela Maccarani sono pronte a conquistare un altro importante traguardo da aggiungere al loro già straordinario palmares. Dai due esercizi, con le 5 palle e ai tre cerchi e quattro clavette, scaturiranno direttamente sia la classifica del Concorso generale, sia quelle di specialità, per l’ assegnazione dei relativi tre podi. La medaglia d’oro della gara individuale va alla russa Dina Averina (p. 87,750), dopo essere stata per tre rotazioni alle spalle di Linoy Ashram (p. 84,700); l’israeliana – argento – nell’ultimo esercizio, ha letteralmente buttato via la gara, con una perdita del nastro fuori pedana, penalizzata anche dall’uscita della ginnasta. Terza la bielorussa Ekaterina Galkina (p. 79,300).