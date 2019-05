Nuovo successo per la squadra junior di ginnastica ritmica composta da Siria Cella e Giulia Segatori (Auxilium Genova), Alexandra Naclerio (Club Giardino), Vittoria Quoiani (Armonia d’Abruzzo), Serena Ottaviani (Faber Fabriano) e Simona Villella (Kines) – e allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova – che anche a Baku centra l’obiettivo podio e vince il bronzo nel Concorso generale riservato alle squadre. Le giovani Farfalle azzurre ottengono anche il lasciapassare per entrambe le finali di specialità in programma domani.

Gara individuale

Nella competizione riservata alle individualiste, Milena Baldassarri (Faber Ginnastica Fabriano), dopo la finale alla palla, conquista anche l’accesso nella finale al nastro. Alexandra Agiurgiuculese, invece, a Baku rimane a bocca asciutta: nessuna finale per l’Aviere dell’Aeronautica Militare, in forza all’Udinese che ha chiuso il concorso generale in undicesima posizione con il totale di 58,900, mentre Milena in dodicesima con 58.550. Entrambe le atlete hanno, poi, conquistato il pass per le migliori 20 ginnaste che parteciperanno ai Campionati d’Europa di Kiev, nel 2020.

di Giuseppe Suma