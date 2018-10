Faber Ginnastica Fabriano vince la prima tappa di Serie A

La squadra Campione d’Italia uscente, Faber Ginnastica Fabriano, si aggiudica la prima prova del Campionato di Serie A di ginnastica ritmica che si è, da poco, concluso all’UniEuro Arena di Forlì. Le ginnaste (Serena Ottaviani, Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, Karina Kuznetsova) allenate da Kristina Guirova (Julieta Cantaluppi si trova a Buenos Aires con Talisa Torretti, finalista agli Yog) hanno vinto la gara con il totale di p. 103,250, davanti al team dell’Udinese (Tara Dragas, Lara Paolini, Alexandra Agiurgiuculese, Linoy Ashram) allenato da Spela Dragas e Magda Pigano. Le atlete friulane, con il punteggio di 102,250 salgono così sul secondo gradino del podio. Terze le ginnaste dell’Armonia d’Abruzzo (p.100,600) guidate da Germana Germani e Monia Di Matteo: Alice Capozucco, Federica Pettinelli, Vlada Nikolchenko, Alessia Russo, Eva Swahili Gherardi.

La Gymnica ’96 di Forlì ha voluto, poi, omaggiare Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese, Alessia Russo e le rispettive allenatrici Kristina Ghiurova, Spela Dragas e Germana Germani, per i risultati ottenuti in occasione dei Campionati del Mondo di Sofia. Con loro anche la Direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani.

“È stato uno dei capitoli più belli della storia della nostra disciplina – ha dichiarato il Presidente Cav. Gherardo Tecchi – e queste medaglie fanno parte di un libro che deve necessariamente occupare una delle parti più belle della nostra libreria, soprattutto in vista dei festeggiamenti del 150° Anniversario della nostra Federazione, in programma il prossimo anno”. Da quest’anno, la Serie A prevede una nuova formula con 20 squadre: al termine del Campionato le prime dodici accederanno alla Serie A1 del 2019, mentre le restanti otto (con altre quattro provenienti dalla B Nazionale) formeranno il girone di A2. Per chi si fosse perso l’appuntamento con questa prima prova, potrà seguire la differita dell’intera manifestazione, mercoledì 17 ottobre sul canale federale volare.tv