Farfalle d'oro alle 5 palle a Minsk. Splendida anche Baldassarri: bronzo al nastro

Finali di specialità della World Challenge Cup di Minsk con due medaglie importanti per la ginnastica ritmica azzurra. La prima, più preziosa, arriva dalle Farfalle della Squadra nazionale che conquistano l’oro nella finale con le 5 palle. Protagoniste di una prova ai limiti della perfezione le ginnaste di Emanuela Maccarani (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli e Anna Basta) salgono sul gradino più alto del podio, con una nota (p. 29.800) che è la più alta dell’intera tre giorni di gare. Le Farfalle durante l’estate hanno lavorato parecchio, al Centro tecnico di Follonica, per incrementare ulteriormente le difficoltà delle loro composizioni, proprio in vista dei Campionati del Mondo, in programma, a Baku, in Azerbaijan, a metà settembre.

Niente di fatto, invece, nella finale del misto dove la squadra azzurra, per colpa di qualche imprecisione di troppo, ha chiuso la finale in sesta posizione (p.25.950).

Finali individuali: Milena bronzo al nastro

Milena Baldassarri (Aeronautica Militare/Faber Ginnastica Fabriano) conferma di essere una grande specialista al nastro. Dopo il titolo di vice Campionessa del Mondo, nel 2018, proprio in questa specialità, a Minsk la ginnasta allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova sale sul terzo gradino del podio con il punteggio di 21.600. Un esercizio completamente rinnovato per lei, proprio durante l’estate, come aveva spiegato, prima della partenza per la Bielorussia, ai microfoni di Ginnastica Ritmica Italiana.

Milena Baldassarri ottiene, poi, il quarto posto nella finale al cerchio. Alexandra Agiurgiuculese (Aeronautica Militare/Udinese), reduce dal quarto posto nel Concorso generale, ha partecipato a tutte e quattro le finali di specialità, conquistando il settimo posto al cerchio (p.20,400), due sesti posti rispettivamente con la palla (p.21,150) e con il nastro (p. 20.200) e il quinto posto alle clavette (p. 21.800).

I risultati completi

Classifica cerchio:1.Averina Arina ha RUS 23.450

2.Ashram Linoy ISR 23.500

3.Averina Dina RUS 23.100

4.Baldassarri Milena ITA 22,150

5.Halkina Katsiaryna BLR 22,100

6.Pohranychna Khrystyna UKR 21,550

7.Agiurgiuculese Alexandra ITA 20.400

8.Salos Anastasiia BLR 19.700

Classifica palla:1.Averina Dina RUS 23.600

2.Averina Arina ha RUS 23.200

3.Ashram Linoy ISR 22.900

4.Kaleyn Boryana BUL 22.550

5.Halkina Katsiaryna BLR 22.400

6.Agiurgiuculese Alexandra ITA 21.150

7.Zelikmann Nicol ISR 19.900

8.Minagawa Kaho JPN 19.750

Classifica clavette:1.Averina Dina RUS 23.500

2.Ashram Linoy ISR 23.400

3.Averina Arina ha RUS 22.700

4.Pazhava Salomè GEO 22.250

5.Agiurgiuculese Alexandra ITA 21.800

6.Kaleyn Boryana BUL 21.650

7.Onopriienko Viktoriia UKR 21.400

8.Zelikman Nicol ISR 20.700

Classifica nastro: 1.Averina Dina RUS 22,150

2.Averina Arina ha RUS 21,850

3.Baldassarri Milena ITA 21.600

4.Ashram Linoy ISR 20.350

5.Pohranychna Khrystyna UKR 20.250

6.Agiurgiuculese Alexandra ITA 20.200

7.Kaleyn Boryana BUL 17.750

8.Salos Anastasiia BLR 16.850

Classifica 5 palle

1. Italia 29.800

2. Russia 29.450

3. Bulgaria 29.450

4. Giappone 29.200

5. Bielorussia 27.450

6. Israele 27.050

7. Cina 26.850

8. Uzbekistan 26.750

Classifica 3 cerchi/4 clavette

1.Bulgaria 28,600

2.Bielorussia 28,450

3.Ucraina 28,100

4.Giappone 27,350

5.Israele 26,750

6.Italia 25,950

7. Cina 25,200

8.Russia 23,400

di Ilaria Brugnotti