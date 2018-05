In Spagna le Farfalle sono d’argento nell’all-around: Baldassarri quarta nell’individuale

Una stagione agonistica ricca di grandi gioie e importanti piazzamenti, così la possiamo definire, quella che sta vivendo la Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, che in occasione della prima tappa di FIG World Challenge Cup a Guadalajara, in Spagna, risale sul podio e vince la medaglia d’argento nel concorso generale a squadre, confermandosi – ancora una volta – come una fra le nazioni più forti al mondo. Un risultato questo, che unito a quelli ottenuti nelle scorse settimane (quest’anno hanno già vinto ben dodici medaglie, di cui sei d’oro, in tappe di Coppa del Mondo e Grand Prix), fa ben sperare le Farfalle capitante da Alessia Maurelli, in vista del più importante appuntamento di metà stagione: i Campionati d’Europa, che si terranno proprio qui a Guadalajara dall’1 al 3 giugno prossimo. Un evento da sempre ostico per il team azzurro e che ha il peso di un mondiale, dal momento che dovranno vedersela con le rivali di sempre: Russia, Bulgaria, Bielorussia, Ucraina e Azerbaijan. Venendo ai risultati del concorso generale a squadre, a salire sul gradino più alto del podio è una sensazionale Bulgaria (p. 43.800 ), seconda l’Italia (p. 39.750), terza la Russia (p. 38.150).

Milena è 4° nell’individuale. Alex in grande ripresa

Altre ottime notizie per i colori azzurri, arrivano anche dalla competizione individuale, dove la sedicenne azzurra Milena Baldassarri, allenata da Kristina Ghiurova e Julietta Cantaluppi, conquista un importantissimo e per nulla scontato quarto posto con p. 69.350, solo a meno 0.85 dalla terza classificata, la russa Arina Averina (p. 70.200). Per Milena questa, si sta dimostrando senza dubbio una stagione in crescendo. Gara dopo gara, la ginnasta nata a Ravenna, ma residente a Fabriano, sta dimostrando non solo un ottimo stato di forma fisica, ma anche di aver trovato il giusto modus operandi per affrontare la competizione – fino alla fine – con regolarità e senza sbavature. Difatti, non è un caso che rivedremo l’azzurra impegnata in tutte e quattro le finali di specialità in programma nel pomeriggio di domenica.

Bene anche l’altra azzurra in gara, Alexandra Agiurgiuculese, che in occasione di questa tappa di World Challenge ha dimostrato di star finalmente recuperando dall’infortunio che l’ha colpita nel corso dei primi mesi dell’anno, terminando all’ottavo posto nel concorso generale (p. 65.750) e staccando il pass per ben tre finali di specialità (palla, clavette e nastro). Essere tornata nella top 8 è un risultato sicuramente incoraggiante per l’azzurra allenata da Spela Dragas, che deve servirle da motivazione per il lavoro futuro e per andare avanti e fare sempre meglio. A vincere il concorso generale individuale è la israeliana Linoy Ashram (p. 78.200), secondo posto per la russa Alexandra Soldatova (p. 72.750), terzo posto per la connazionale Arina Averina (p. 70.200).