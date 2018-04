Le Farfalle vincono altre due medaglie alla World Cup di Sofia

di Giuseppe Suma - Dopo il sudato e meritato bronzo di ieri conquistato nel concorso generale, la Nazionale Italiana chiude questa prima tappa di Coppa del Mondo, a Sofia in Bulgaria, con ben altre due medaglie al collo. Ebbene sì, le Farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli sono scese nuovamente in pedana con grinta e determinazione con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il loro palmarès.

La prima uscita in pedana le ha viste impegnate nella finale con i 5 cerchi (di cui detengono il titolo di Campionesse del Mondo in carica) dove chiudono al terzo posto (p. 19.650), dietro a Giappone (19.800) e Bulgaria (p. 20.850). Non contente, nella seconda finale con l’esercizio misto (3 palle e 2 funi), salgono di un gradino il podio, vincendo una medaglia d’argento con p. 17.800. L’oro in questa finale è stato vinto dal Giappone (p. 18.800), mentre le padrone di casa della Bulgaria – in uno stato di preparazione smagliante – si devono accontentare del bronzo (p. 17.700).

Per quanto riguarda le finali di specialità individuali, l’azzurra Milena Baldassarri impegnata nella finale con il cerchio, chiude in 5° posizione (p. 16.950) e a vincere il titolo di specialità è la russa Alexandra Soldatova con p. 18.550, che ottiene anche quello nella finale con la palla (p. 18.300). Alle clavette a vincere è la bulgara Katrin Taseva (p. 17.850), mentre al nastro l’israeliana Linoy Ashram (p. 15.950).

Conclusasi la rassegna bulgara, ora i riflettori sono già puntati su Pesaro, che ospiterà la seconda tappa di Coppa del Mondo (che quest’anno celebra 10° anni) nel weekend del 13-15 aprile presso l’Adriatic Arena. Tra i nomi iscritti alla competizione, si legge anche quello dell’azzurra Alexandra Agiurgiuculese, che si appresta al suo ritorno in pedana, dopo l’exploit internazionale della passata stagione agonistica.