Mondiali 2019: Agiurgiuculese brilla alle clavette, Baldassarri sbaglia il nastro

Prosegue senza sosta a Baku il Campionato del Mondo di ginnastica ritmica, che in questi giorni vede impegnate le ginnaste individualiste alternarsi tra le fasi di qualifica sui quattro attrezzi e le rispettive finali di specialità.

Italia in stato di grazia, grazie alle ottime prestazioni delle azzurre Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, entrambe classe 2001, che sono riuscite rispettivamente a staccare il pass nelle finali alle clavette e al nastro.

Alle clavette, Alexandra Agiurgiuculese, allenata dalla tecnica e giudice internazionale Spela Dragas, chiude la finale con un prestigioso quinto posto iridato, grazie al punteggio complessivo di 21.900. Una esecuzione convincente la sua, inficiata solo da una piccola sbavatura durante l’esecuzione dei pivot fouttè, elemento che in questa rassegna sta dando parecchio filo da torcere ad Alex, probabilmente anche per i dolori al piede sinistro che da qualche mese non danno tregua all’azzurra.

A vincere alle clavette è la russa Dina Averina (p. 23.800), che ha portato a termine una performance ricca di difficoltà, sopratutto d’attrezzo. Secondo posto per una convincente Linoy Ashram, mentre terza l’ucraina Vlada Nikolchenko (p. 22.350).

Nell’altra finale, quella al nastro, protagonista la Baldassarri, atleta allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. La Fabrianese sfortunatamente è incappata in due perdite dell’attrezzo, che l’hanno reclusa all’ultimo posto della classifica con il punteggio di 16.725. A vincere è sempre la russa Dina Averina (p. 21.800), argento all’eterna seconda Linoy Ashram (p. 20.750), terza l’altra russa Ekaterina Selezneva (p. 20.650).

Domani finale all-around: in palio Tokyo 2020

Nella giornata di venerdì, a partire dalle 12.30 fino alle 18.35 (ora italiana e diretta su Raisport), andrà in scena la “Big Final” all-around, che vedrà scendere in pedana le migliori 24 ginnaste del ranking generale, che saranno impegnate su tutti e quattro gli attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro).

Le nostre due azzurre sono riuscite a qualificarsi per il gran finale rientrando nelle prime dodici che faranno parte, quindi, del gruppo A: Alexandra Agiurgiuculese con il 6° posto (p. 64.700), mentre Milena Baldassarri con il 10° (p. 62.850). Al comando la Campionessa del Mondo in carica Dina Averina (p. 71.350).

Una giornata importantissima quella di domani, poichè non decreterà soltanto la nuova Campionessa del Mondo 2019, bensì scopriremo le prime 16 ginnaste che staccheranno il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo, e se tutto andrà come da pronostico, l’Italia dopo 24 anni, riuscirà a schierare ben due ginnaste (l’ultima volta risale ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996).

Italia quarta nel team ranking

A conclusione di questa giornata, sono andate in scena anche le premiazioni per quanto concerne il concorso per nazioni, che ha visto vincere – come da pronostico – la Russia (p. 186.500) grazie alle performance delle due gemelle Averina e della compagna Ekaterina Selezneva. Al secondo posto Israele (p. 174.750), mentre al terzo la Bielorussia (p. 168.550). L’Italia – terza al Mondiale 2018 – deve questa volta accontentarsi del quarto posto, ma che conferma comunque l’alto valore della rappresentativa azzurra.

" Il quarto posto per Team rappresenta la concretezza del livello raggiunto dalle nostre individualiste – ha affermato la DTN Emanuela Maccarani – Io sono estremamente soddisfatta, contenta e orgogliosa. Pur cambiando nelle singolarità questa Italia è molto competitiva. Un vero e proprio risultato di squadra tra ginnaste, allenatrici e tutte quelle persone che giornalmente sostengono e aiutano nella crescita le nostre ginnaste. È un’iniezione di fiducia per la gara All around di domani! "

