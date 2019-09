Mondiali 2019: Agiurgiuculese e Baldassarri in gara per il pass olimpico

Ci siamo, oggi è il grande giorno. Le 24 individualiste – divise in due gruppi da 12 ciascuno – che si sono qualificate per la finale All around, si sfideranno oggi sulla pedana della National Gymnastics Arena di Baku per il titolo iridato 2019 e per l’accesso diretto all’Olimpiade di Tokyo 2020. In palio ci sono 16 pass.

Tra di loro anche le nostre due azzurre Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, qualificatesi in questa finale rispettivamente con il 6° e 10° punteggio.

Dopo il primo gruppo che sarà impegnato dalle 12.30 alle 15.25, le due aviere dell’Aeronautica Militare apriranno il programma del secondo gruppo – dalle 15.40 alle 18.35 ora italiana. Una sfida che si preannuncia entusiasmante per il livello tecnico proposto alla 37ª edizione del Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica.

Diretta completa a partire dalle 12.30 su Raisport e sul canale youtube della FGI.