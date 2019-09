World Challenge Cup, bronzo per le farfalle nel concorso generale; nulla di fatto nelle finali

Nuova medaglia, questa volta di bronzo nel Concorso generale, per le Farfalle della Squadra nazionale di ginnastica ritmica. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli e Anna Basta salgono sul terzo gradino del podio nella penultima tappa di World Challenge Cup che si è, da poco, conclusa a Kazan.

Niente di fatto, invece, nelle finali di specialità dove le ginnaste di Emanuela Maccarani sono incappate in qualche errore di troppo, in particolare nell’esercizio con le 5 palle dove, due perdite e qualche imprecisione di troppo nelle traiettorie e nelle collaborazioni, hanno inficiato il risultato finale. Ultime in quest’attrezzo, hanno sicuramente reagito nella finale del misto, dove hanno concluso in quinta posizione.

La Russia vince alle palle – seconda la Bulgaria e terzo il Giappone – ma cede lo scettro proprio alla Bulgaria nel misto, in un podio completato, appunto, dalle padrone di casa e da Israele.

Finale 5 Palle

Russia 29,150

Bulgaria 28,500

Giappone 27,550

Bielorussia 26,650

Cina 26,600

Israele 25,850

Uzbekistan 25,450

Italia 24,250

Finale 3 Cerchi 4 Clavette

Bulgaria 28,100

Russia 27,150

Israele 26,750

Cina 26,350

Italia 26,150

Giappone 25,700

Uzbekistan 24,150

Finlandia 21,600

Le individualiste azzurre

Dopo la settima posizione ottenuta nel Concorso generale da Milena Baldassarri (nella gara vinta dalla Campionessa del Mondo in carica Dina Averina, seguita dalla sorella Arina e dalla bulgara Katrin Taseva), la ginnasta della Faber Ginnastica Fabriano non brilla nelle finali di specialità di oggi dove si piazza ai piedi del podio alla palla e in sesta posizione alle clavette. Al nastro, invece, l’altra azzurra in gara Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo) chiude in ultima posizione.