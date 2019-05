World Challenge Cup: dominio azzurro, tre medaglie per Agiurgiuculese e due per le Farfalle

Continua il successo delle azzurre a Guadalajara in Spagna, dove questo weekend si è disputata la prima tappa del circuito World Challenge Cup di ginnastica ritmica.

Dopo le due medaglie conquistate nel concorso generale di sabato (l’oro delle Farfalle nella competizione a squadre e il bronzo di Alexandra Agiurgiuculese nell’individuale), altre cinque medaglie di specialità vanno ad arricchire il bottino della spedizione azzurra in terra spagnola.

Alexandra d’Italia: altre tre medaglie per l’azzurra

Andando con ordine, per quanto riguarda le finali di specialità individuali, protagonista assoluta l’aviere dell’Aeronautica Militare Alexandra Agiurgiuculese, che non appagata del bronzo assoluto di sabato, supera ancora una volta ogni record, vincendo altre tre medaglie: un bronzo alla palla (p. 19.200), un argento alle clavette (p. 20.500) e un bronzo al nastro (p. 18.150). Mai nessuna azzurra aveva vinto così tanto. Termina, invece, in sesta posizione al cerchio (p. 18.300) a causa di una perdita.

In questa tre giorni di competizioni, l’azzurra allenata da Spela Dragas ha dato prova di una tenuta di gara davvero impressionante, che fa ben sperare in vista dei Campionati Europei che si terranno dal 16 al 19 maggio a Baku in Azerbaijan.

“Anche in questa giornata ha dimostrato di potere dire la sua – ha dichiarato Spela Dragas – ma la strada è ancora lunga, ora torneremo a Udine cercando di migliorarci, rifinendo tutti e quattro gli esercizi in vista degli Europei che si terranno tra due settimane”

Bene anche l’altra azzurra Milena Baldassarri, che dopo l’ottavo posto del concorso generale, è riuscita a conquistare due ottimi quarti piazzamenti, sia nella finale alla palla (p. 18.950), sia alle clavette (p. 20.150).

Venendo ai risultati delle finali di specialità individuali. Al cerchio a vincere è la russa Alexandra Soldatova (p. 21.750), argento all’ucraina Khrystyna Pohranychna (p. 21.050), bronzo alla russa Ekaterina Selezneva (p. 20.950). Alla palla è sempre la russa Soldatova a vincere l’oro (p. 21.550), argento all’ucraina Yeva Meleshchvk (p. 19.350), bronzo per l’azzurra Agiurgiuculese (p.19.200). Alle clavette continua il dominio della russa Soldatova (p. 21.000), argento per Alexandra (p. 20.500) e bronzo per l’altra russa Selezneva (p. 20.200). Al nastro vince sempre la Soldatova (p. 18.950), argento per la Selezneva (p. 18.200) e, infine, bronzo per l’udinese Alexandra Agiurgiuculese (p. 18.150).

Farfalle argento e bronzo nelle finali a squadre

Sul fronte delle finali di specialità a squadre, ottime prestazioni da parte della Squadra Nazionale allenata da Emanuela Maccarani, composta da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli. Le Farfalle Azzurre, hanno ammaliato il pubblico del Palacio Multiuso di Guadalajara, vincendo l’argento nella finale alle 5 palle (p. 25.000) e il bronzo (p. 24.950) nella finale mista con cerchi e clavette. Grande prova la loro, dimostrando ancora una volta di essere una delle nazioni più forti del panorama internazionale.

Per quanto riguarda le finali a squadre. In quella alle 5 palle a vincere è la Russia (p. 25.850), argento per l’Italia (p. 25.000), bronzo per la Bulgaria (p. 22.950). Nella finale con 3 cerchi e 4 clavette, l’oro va alla Bulgaria (p. 25.300), argento alla Russia (p. 25.200) e bronzo all’Italia (p. 24.950).

Si conclude così questa prima tappa di World Challenge che ha regalato non poche emozioni ai tifosi azzurri, con un ricco bottino che ammonta ben sette medaglie (1 oro, 3 argenti, 3 bronzi).

Ora i riflettori sono già puntati ai Campionati Europei di Baku (16-19 maggio) dove a competere saranno le ginnaste individualiste senior Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri e la squadra nazionale junior.

I video delle azzurre

di Giuseppe Suma

Leggi tutti gli articoli su www.ginnasticaritmicaitaliana.it