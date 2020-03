A rischio anche la Ryder Cup 2020? Harrington: "Non so cosa accadrà, ma non sarà a porte chiuse"

L’espansione globale della pandemia da Covid-19 potrebbe anche mettere a rischio il regolare svolgimento della Ryder Cup 2020? Forse è ancora troppo presto per sbilanciarsi, dato che la storica sfida tra Europa e USA dovrebbe disputarsi sul green di Whistling Straits, Haven, in Wisconsin, dal 25 al 27 settembre, ma si tratta di un’ipotesi da non scartare alla luce dei vari rinvii di eventi sportivi in tutto il Mondo. Padraig Harrington, capitano del Team Europe, ha detto la sua scartando di fatto un eventuale svolgimento della manifestazione a porte chiuse.

“L’ultimo slittamento – ha spiegato l’irlandese in una intervista rilasciata al quotidiano irlandese Indipendent.ie – risale al 2001 per gli effetti degli attacchi alle Torri Gemelle. Non so ora cosa accadrà ma sono sicuro che l’evento non si giocherà a porte chiuse, non avrebbe senso. Se dovesse succedere ne prenderemo atto. Ma credo sia ancora presto per deciderlo. Sarei stato più preoccupato se questa epidemia fosse arrivata tra maggio e giugno. Prima di andare nel panico, aspettiamo“.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse