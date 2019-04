Solo qualche mese fa sembrava impossibile pensare che Tiger Woods potesse solo tornare competitivo nel mondo del golf: oggi la Tigre torna a ruggire e lo fa all'Augusta National Golf Club, uno dei templi di questo sport.

Tiger fa brillare gli occhi ai suoi tifosi tornando a vincere un Major, un'impresa che non gli riusciva dal 2008 (allora fu lo Us Open) ma che in carriera ha già fatto altre 14 volte. Woods si dimostra più forte di tutto e di tutti: di Francesco Molinari, ottimo leader della classifica fino al giro finale che purtroppo lo ha visto cadere (+2 e quinto posto finale, comunque un grandissimo risultati), ma soprattutto di ciò che la vita gli ha messo di fronte. Tanti errori, tanti dubbi, tante cadute e anche molti infortuni; due stagioni lontano dai green - 2016-2017 - non ha hanno fermato la Tigre, che domenica ha rinnovato la sua leggenda.

Vestire la green jacket è un obiettivo per tutti i golfisti: lui con questa ci è riuscito 5 volte, 14 anni fa dopo l'ultima volta. Tiger fa la storia e poi la riscrive. Woods chiude con 275, a -13, un colpo meglio di Dustin Johnson, Xander Schauffele e Brooks Koepka, due meglio di un Francesco Molinari strabiliante fino all'ultimo giro, quando le emozioni e le pressioni hanno giocato un ruolo fondamentale e hanno avuto la meglio. Rimane un ottimo quinto posto in un Major, di certo non una cosa da tutti i giorni.

" Si tratta certamente di una delle mie vittorie più belle, sicuramente una delle più difficili "