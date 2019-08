Golf, PGA Tour 2019: un fenomenale Justin Thomas ipoteca la vittoria nel BMW Championship

Entra sempre più nel vivo il BMW Championship. La kermesse del PGA Tour valevole per la FedEx Cup, al termine della quale i migliori 30 classificati passeranno di diritto all’evento conclusivo, ovvero il Tour Championship, vede al comando uno strepitoso Justin Thomas. La stella americana risale la classifica stampando un sontuoso -11 nel terzo round del torneo dell’Illinois.

Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di Medinah (Illinois, Stati Uniti) Thomas sale a -21 (195 colpi) dopo aver siglato 2 eagle, 8 birdie ed un solo bogey, Sono ben 6 le lunghezze di margine che l’americano potrà amministrare nel quarto e decisivo giro nei confronti dei connazionali Patrick Cantlay e Tony Finau.

-14 e quarta posizione per lo statunitense Rory Sabbatini che precede di un colpo lo spagnolo Jon Rahm. Sesta piazza con -12 per gli americani Brendt Snedeker, Lucas Glover e Corey Conners, mentre chiudono la top ten con lo score di -11 il nipponico Hideki Matsuyama ed i padroni di casa Xander Schauffele, Kevin Kinser e Rickie Fowler.

Sussulto d’orgoglio infine per Francesco Molinari. L’azzurro piazza un buon -4 di giornata risalendo ad un complessivo -3 che gli vale la 51esima piazza. Nella domenica americana il torinese è chiamato a dare il tutto per tutto per rientrare tra i primi 30 e qualificarsi per l’evento conclusivo della FedEx Cup.