Partenza in salita per Francesco Molinari: è a +3 dopo il primo giro. Comanda Lowry

Prosegue all’insegna dell’equilibrio la prima giornata dell’Open Championship 2019 sul percorso del Royal Portrush Golf Club, collocato sulla costa settentrionale dell’Irlanda del Nord. Lo spettacolo del Major più antico e prestigioso del panorama golfistico internazionale ha già visto scendere in campo diversi dei protagonisti più attesi, tra cui anche e soprattutto Francesco Molinari. Il fuoriclasse torinese, vincitore del torneo lo scorso anno e consacratosi come uno dei giocatori più importanti del panorama internazionale, non ha brillato nelle prime 18 buche chiudendo con lo score di +3 e collocandosi provvisoriamente al 99° posto della classifica, comandata dall’irlandese Shane Lowry (-4). Di poco migliore il rendimento di Andrea Pavan (+2), che ha già concluso il proprio giro, mentre Nino Bertasio si trova in pari con il par dopo le prime cinque buche.

L’azzurro ha cominciato in maniera convincente realizzando un birdie al par 5 della 2, ma ha faticato parecchio nella parte centrale del percorso, resa ancora più complicata dalla pioggia e dal vento che hanno caratterizzato la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Molinari è tornato in pari con il par dopo il bogey alla 6 e si è complicato notevolmente la giornata con un doppio bogey alla 8, conseguenza di un errore davvero insolito con il secondo colpo per le caratteristiche del torinese. L’errore ha condizionato il gioco dell’italiano nelle buche successive facendo salire lo score a +4 con due colpi persi in rapida successione alla 11 e alla 12. Nella seconda parte delle seconde nove il defending champion ha dato qualche segnale di ripresa recuperando con un birdie alla 14 e sfiorando il back to back alla 15 con un ottimo tentativo. Nel finale quattro par consecutivi hanno mantenuto invariato lo score. L’obiettivo primario per la giornata di domani diventa a questo punto cercare di superare il taglio per proseguire il torneo nel fine settimana.