Dylan Frittelli contiene la rimonta di Russell Henley, vince il John Deere Classic

Prima vittoria sul PGA Tour per Dylan Frittelli, che a 29 anni si prende una doppia soddisfazione: questo successo in rimonta al John Deere Classic e il biglietto per l’Open Championship che si aprirà giovedì al Royal Portrush. Il sudafricano, con un ultimo giro in -7 e un complessivo -21 (263 colpi, 66 68 65 64), precede Russell Henley, secondo pur con uno straordinario -10 che gli consente di risalire 23 posizioni (totale di -19) e ad Andrew Landry (-18), che guidava la classifica ieri. Da segnalare che le ultime 18 buche dei primi due sono scivolate via senza alcun bogey e con soli birdie.

Al quarto posto concludono Collin Morikawa e Chris Stroud, entrambi a -17: particolare menzione la merita Morikawa, da pochissimo entrato nel professionismo e già in grado di cogliere risultati importanti in due settimane consecutive. Sesto posto per Charles Howell III, Vaughn Taylor, Nick Watney e Adam Schenk, tutti a -16, davanti al gruppo dei decimi che comprende anche gli unici due non americani dei piani altissimi, Frittelli a parte: il cileno Joaquin Niemann e il canadese Roger Sloan. I due concludono a -15 assieme a Sam Saunders, Wes Roach, Bill Haas e Lucas Glover. Termina sedicesimo, con una gran rimonta, il norvegese Viktor Hovland.

