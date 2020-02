Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli finiscono in quarentena, niente Oman Open

Niente Oman Open di golf per gli italiani Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli, che non giocheranno il torneo del circuito European Tour, in quanto sono stati messi in quarantena. I due, secondo quanto riportato dall’ANSA, sono in isolamento per uno stato influenzale che ha colpito Gagli, mentre Molinari era suo compagno di stanza.

Così all’ANSA Marco Durante, capo del settore Pro della Federgolf: “Seguiamo la situazione, certo si tratta di un eccesso di prudenza dell’organizzazione per uno stato febbrile di 10 giorni prima. Non c’è indicazione di patologie virali in atto. Speriamo si risolva presto l’equivoco“.

