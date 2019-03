European Tour: Guido Migliozzi gioia d'Italia, il Kenya Open è suo!

E’ un Guido Migliozzi d’annata quello che si aggiudica sorprendentemente e meritatamente il Kenya Open (montepremi 1,1 milioni di euro). Il 22enne vicentino resiste al ritorno di svariati contendenti chiudendo la kermesse africana dell’European Tour con lo score complessivo di -16 (268 colpi).

Sul percorso par 71 del Karen Country Club di Nairobi (Kenya) l’italiano piega di una sola lunghezza lo spagnolo Adri Arnaus, leader con Guido al termine dei primi 3 round, ed i sudafricani Louis De Jager e Justin Hardings.

Fuori dal podio con il punteggio di -14 l’indiano Gaganjeet Bhullar, -13 e sesta piazza per il finlandese KalleSamooja e per il francese Romain Langasque. Ottavo posto in solitaria con -10 per lo scozzese Liam Johnston, mentre chiudono la top ten a -9 lo svedese Anton Karlsson, l’australiano Josh Gaery ed infine il sudafricano Christiaan Bezuidenhout.

Migliozzi ha concluso il quarto e decisivo round con lo score di -2 soffrendo nella parte iniziale del giro per poi riprendere la marcia trionfale con i birdie in buca 10 e 12. 4 birdie e 2 bogey complessivamente in giornata per il veneto, che dopo i successi ed i piazzamenti maturati nella passata stagione in Alps e Challenge Tour trova il primo sigillo tra i grandi del tour europeo.

Continua dunque il feeling italiano con il golf course di Nairobi. Dopo Lorenzo Gagli, vincitore dell’edizione 2018, tocca ad uno straordinario Migliozzi. Chiude a metà classifica infine Renato Paratore. L’azzurro con -3 si piazza al 35° posto pagando un avvio di torneo a rilento.