Justin Rose davanti a tutti dopo il primo giro al Farmers Insurance Open, Tiger Woods chiude 53°

Si è concluso nella notte il primo giro al Farmers Insurance Open di San Diego, California, valido per il PGA Tour con al comando l’attuale numero 7 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, già vincitore a San Diego nel 2017 ed in grado di girare 10 colpi sotto il par 72 del Torrey Pines Golf Course. Rahm precede Justin Rose, il numero uno del mondo, e Doug Ghim, entrambi a -9.

In 4a posizione si colloca Cheng-Tsung Pan, che ha girato in 64 colpi, mentre è quinto a -7 Jordan Spieth. Il 25enne di Dallas precede un nutrito gruppo, in massima parte statunitense, che si pone al 6° posto (-6): Brandon Hagy, Bud Cauley, Chris Stroud, Charles Howell III, Richy Werenski, Billy Horschel, John Chin oltre a Joaquin Niemann e Hideki Matsuyama.

Tiger Woods , che esordisce nel 2019 proprio con questo torneo da lui vinto per ben sette volte: è 53° a -2, ma sono numerosi i big presenti. Troviamo, ad esempio, l’australiano Jason Day (15° a -5), gli americani Brandt Snedeker e Keegan Bradley, l’australiano Mark Leishman (tutti al 27° posto a -4), il nordirlandese Rory McIlroy (79° pari con il par) e Rickie Fowler (118° a +1).

