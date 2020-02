Gagli e Molinari, passata la paura: fuori dalla quarantena ed in campo in Oman

Come riporta l’ANSA, Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari sono ora in campo per disputare l’Oman Open, prova valevole per l’European Tour 2020. I due azzurri erano stati messi in quarantena a causa del Coronavirus, ma sono risultati negativi ai controlli e dunque sono stati riammessi nel field.

L’European Tour ha fatto sapere che Lorenzo Gagli è risultato negativo al test del Coronavirus effettuato dal Ministero della Salute dell’Oman.

“Questa è una situazione globale difficile – le parole di Keith Pelley, amministratore delegato dell’European Tour – e tutte le decisioni sono e saranno sempre prese nell’interesse della salvaguardia generale”.