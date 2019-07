Golf, British Open 2019, Tiger Woods: “Ho dolori alla schiena e non riesco a muovermi come vorrei”

Primo giro molto deludente per lo statunitense Tiger Woods, all’Open Championship di golf, che è iniziato ieri a Portrush, in Irlanda del Nord, e che oggi sta vivendo il secondo giro. L’americano ha chiuso in 78 colpi, con un pesante +7 rispetto al par ed è 144° in classifica.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Tiger Woods avrebbe riferito di avere problemi fisici che lo avrebbero frenato durante le prime 18 buche: “Ho dolori alla schiena e non sono riuscito a muovermi come avrei voluto per tutto l’arco della giornata. Non mi sono mai scaldato completamente“.

