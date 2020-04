Golf, cancellato il British Open: è la prima volta dalla 2a Guerra Mondiale

Un autentico terremoto, nelle scorse decine di minuti, ha sconvolto l’intera programmazione del golf mondiale. In particolare, sono tre Major su quattro ad essere i principali protagonisti di varie decisioni che, da qualunque parte la si veda, faranno ancora una volta la storia di un anno che è destinato a rimanere nella memoria a causa della pandemia di coronavirus.

L’Open Championship, spesso citato anche come British Open, è stato cancellato. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale non avrà luogo. L’edizione che si sarebbe dovuta tenere era la numero 149, e il teatro sarebbe stato quello del Royal St. George, nel Kent, dal 16 al 19 luglio. Sarà proprio questo il luogo dove, nel 2021, questa edizione verrà recuperata, dal 15 al 18 luglio. La 150ma edizione viene anch’essa spostata di un anno, e ne è stata mantenuta la sede nel tempio di St. Andrews dal 14 al 17 luglio.

Riprogrammati PGA Championship, Augusta Masters e US Open

Anche gli altri Major non sono rimasti a guardare. Il PGA Championship, infatti, ha comunicato la propria riprogrammazione dal 6 al 9 agosto, rimanendo al TPC Harding Park di San Francisco. Per quanto riguarda invece il Masters, l’Augusta National Golf Club ha identificato le date dal 12 al 15 novembre come quelle in cui è possibile disputare quello che, in origine, sarebbe stato il primo Major dell’anno. Infine, lo US Open, l’unico dei quattro tornei maggiori che non aveva ancora comunicato una qualsivoglia modifica, ha comunicato lo spostamento di data (17-20 settembre), ma non di location, dal momento che si rimane a Winged Foot, vicino a New York.

Sul PGA Tour, tutti gli eventi dei playoff della FedEx Cup (Wyndham Championship, The Northern Trust e BMW Championship) sono stati rinviati di una settimana, con inizio dunque il 10 agosto e fine il 7 settembre, quando terminerà il Tour Championship. Si cercherà inoltre di recuperare tornei nelle date lasciate vuote dai Major e dal torneo olimpico.

Sul circuito femminile, invece, sono stati ricollocati i primi due Major dei cinque previsti, e cioè l’ANA Inspiration (10-13 settembre al Mission Hills Country Club di Rancho Mirage) e lo US Women’s Open (10-13 dicembre al Champions Golf Club di Houston).