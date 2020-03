Golf, European Tour 2020 fermo almeno fino al 28 maggio: cancellato il GolfSixes a Cascais

Anche l’European Tour prosegue nella lunga scia di annullamenti o posticipi di eventi nel mondo del golf. Il circuito continentale non riprenderà prima del 28 maggio, giorno in cui è previsto l’inizio dell’Irish Open, che farebbe contestualmente ripartire le Rolex Series.

A essere cancellato, in particolare, è il GolfSixes di Cascais, in Portogallo, evento non ufficiale, ma comunque nel calendario, previsto per il 9 e 10 maggio, e il Made in Denmark, che si doveva tenere subito dopo il PGA Championship (a sua volta spostato) dal 21 al 24 maggio.

Al momento dell’interruzione del tour europeo dovuta alla pandemia di coronavirus, a guidare la Race to Dubai c’era (e c’è, visto che non può cambiare senza tornei) l’americano Patrick Reed, davanti all’inglese Lee Westwood, del quale è stato molto confortante vedere l’ottima forma, un segnale che i suoi 46 anni non ne cancellano il talento che lo ha reso uno dei più forti a non aver mai vinto un Major, sfiorandolo soltanto. Terzo l’australiano Lucas Herbert.

