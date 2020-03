Golf femminile, rinviati altri tre tornei del LPGA Tour 2020 a causa del Coronavirus

Il LPGA Tour del golf femminile non riprenderà ad inizio aprile come previsto in un primo momento, ma almeno ad inizio maggio: sono stati infatti rinviati altri tre tornei in calendario, ed un quarto, l’ANA Inspiration, che si gioca in California, uno dei cinque tornei dello Slam, è stato riprogrammato per il 10-13 settembre 2020.

Sono stati posticipati a data da destinarsi invece il Lotte Championship (Hawaii, 15-18 aprile), l’Hugel-Air Premia LA Open (Los Angeles, 23-26 aprile) e il LPGA Mediheal Championship (California, 30 aprile-3 maggio). L’ANA Inspiration, invece, era in calendario dal 2 al 5 aprile. Lo riporta l’ANSA.

