Golf: Guido Migliozzi migliore del mese di marzo sullo European Tour

Non è passato neppure un anno dall’approdo ufficiale sullo European Tour, ma Guido Migliozzi ha già impressionato addetti ai lavori e pubblico con i suoi rapidi progressi. In particolare, il vicentino è stato votato come migliore del mese di marzo sul circuito continentale.

Si tratta di un riconoscimento non di poco conto, soprattutto considerando che è arrivato con ampie percentuali rispetto a gente particolarmente quotata, come lo scozzese Stephen Gallacher, di grandissima esperienza internazionale, e il sudafricano Justin Harding, che proprio questo weekend è stato protagonista fino alla fine al suo esordio nel Masters di Augusta. Migliozzi ha ottenuto il 51% dei voti del pubblico, contro il 20% di Gallacher.

Attualmente il golfista italiano, recente vincitore del Kenya Open (prima affermazione sull’European Tour), si trova al 196° posto della classifica mondiale, ricoprendo il ruolo di numero 3 d’Italia dietro a Francesco Molinari e Andrea Pavan. Alla fine del 2018, non va dimenticato, era numero 530.

federico.rossini@oasport.it