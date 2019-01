GOLFTV al via! Esordio con Molinari nel Tournament of Champions

Il 2019 del golf inizia con la grande novità di GOLFTV, il portale interamente dedicato al golf targato Discovery.

Il primo torneo in esclusiva è il Sentry Tournament of Champions, primo appuntamento dell’anno solare a cui partecipano i golfisti capaci di vincere almeno un torneo nell’anno precedente (per un totale di 34 giocatori).

Tra questi ovviamente ci sarà il nostro Francesco Molinari, autore di un 2018 a dir poco straordinario con i successi al BMW PGA Championship, al Quicken Loans National e al British Open (primo italiano nella storia a vincere un Major), oltre alla super-prestazione della Ryder Cup dello scorso settembre.

Come di consueto il Sentry Tournament of Champions si disputa sul percorso mozzafiato di Kapalua, sulla punta nordoccidentale dell’isola di Maui, e oltre al nostro Molinari ci saranno tutti i più grandi campioni del circuito PGA: da Ian Poulter a Rory McIlroy, da Paul Casey al campione in carica Dustin Johnson, che nel 2018 vinse il torneo con un margine eccezionale (8 colpi su John Ram).

L’appuntamento per la diretta è per stasera a mezzanotte: non mancate!

Tiger Woods al Tour Championship di East LakeGetty Images

Su GOLFTV, in attesa dei contenuti Live e On-Demand dalle Hawaii, trovate già uno splendido documentario dedicato a Tiger Woods e intitolato "Tiger Woods: Return of the Roar".

Il primo mese è gratis! Qui sotto il dettaglio degli abbonamenti:

GOLFTV LIVE: 8.99€ al mese o 79.99€ all'anno per guardare Live e On-Demand tutti i tornei targati GOLFTV

GOLFTV PRO: 14.99€ al mese o 129.99€ all'anno per avere l'accesso anche all'archivio PGA e agli extended highlights personalizzati.

GOLFTV: il calendario di tutti gli eventi